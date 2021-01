Serie B, l’Empoli vanifica il doppio vantaggio contro un Lecce mai domo (2-2) (Di domenica 24 gennaio 2021) l’Empoli non sfrutta un doppio vantaggio sul campo del Lecce (Haas al 33? e La Mantia al 47?), gli uomini di Dionisi si fanno rimontare nel finale. Mancosu prima, Rodriguez poi regalano un punto preziosissimo ai pugliesi. l’Empoli rimane in testa alla classifica del campionato cadetto e guadagna un punto sulla Salernitana, mentre il Lecce sale al sesto posto alle spalle del Monza. Lecce-Empoli 2-2 (Haas 33?, La Mantia 47?, Mancosu 79?, Rodriguez 90?) Foto: Twitter Lecce L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 24 gennaio 2021)non sfrutta unsul campo del(Haas al 33? e La Mantia al 47?), gli uomini di Dionisi si fanno rimontare nel finale. Mancosu prima, Rodriguez poi regalano un punto preziosissimo ai pugliesi.rimane in testa alla classifica del campionato cadetto e guadagna un punto sulla Salernitana, mentre ilsale al sesto posto alle spalle del Monza.-Empoli 2-2 (Haas 33?, La Mantia 47?, Mancosu 79?, Rodriguez 90?) Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sportli26181512 : Lecce-Empoli 2-2: Nonostante il doppio svantaggio iniziale firmato da Haas e La Mantia, il Lecce è riuscito a conqu…

