Roma | la guerra fredda con Dzeko

NicolaPorro : ?? Il governo alla guerra con #Pfizer e #AstraZeneca, Tabacci minaccia i peones, il pasticcio di Roma sulla… - BordignonAngelo : RT @LaVeritaWeb: La Regione di Attilio Fontana torna arancione ma è guerra con Roma. Il governatore: «Impugneremo al Tar i verbali della ca… - giuseppebaggio : RT @LaVeritaWeb: La Regione di Attilio Fontana torna arancione ma è guerra con Roma. Il governatore: «Impugneremo al Tar i verbali della ca… - Jac875 : RT @LaVeritaWeb: La Regione di Attilio Fontana torna arancione ma è guerra con Roma. Il governatore: «Impugneremo al Tar i verbali della ca… - maryberti2 : RT @LaVeritaWeb: La Regione di Attilio Fontana torna arancione ma è guerra con Roma. Il governatore: «Impugneremo al Tar i verbali della ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma guerra

AGI - Agenzia Italia

Il bosniaco non ha nessuna intenzione di lasciare la capitale, ma non è ancora arrivata la pace con Fonseca. E intanto i giallorossi esaltano il loro nuovo capitano ...ROMA, 24 GEN - "Corrado è un uomo di grande esperienza, ma gli anni passano per tutti. Questa scelta è stata fatta per ringiovanire tutto l'ambiente". Adriano Panatta parla così, all'Ansa, dell'avvice ...