Più di tremila arrestati per le proteste in Russia (Di domenica 24 gennaio 2021) Di cui 1.320 solo a Mosca, dove si è tenuta la manifestazione più partecipata: rischiano anni di carcere a causa delle severissime leggi che proteggono i poliziotti Leggi su ilpost (Di domenica 24 gennaio 2021) Di cui 1.320 solo a Mosca, dove si è tenuta la manifestazione più partecipata: rischiano anni di carcere a causa delle severissime leggi che proteggono i poliziotti

