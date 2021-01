Perché lo stop al petrolio può complicare i negoziati in Libia (Di domenica 24 gennaio 2021) Le Guardie petrolifere libiche (Pfg) hanno annunciato la sospensione delle esportazioni di greggio dal bacino di Sirte a causa del ritardo nel pagamento degli stipendi. Formalmente si tratta di una mossa simil-sindacale, ma secondo alcune fonti locali potrebbe trattarsi di un modo per complicare i negoziati guidati dall’Onu a seguito del cessate il fuoco di ottobre. Il processo di dialogo — come spiega su queste colonne l’esperto Daniele Ruvinetti — è arrivato a un punto importante, con i negoziatori di tutte le regioni libiche che hanno deciso insieme un metodo per decidere il meccanismo di assegnazione del potere governativo con un incarico ad interim che dovrà durare fino al 24 dicembre, giorno in cui sono state fissate le elezioni. Gli impianti bloccati in effetti sono quelli che ricadono sotto il controllo di Khalifa Haftar, il capo miliziano che ... Leggi su formiche (Di domenica 24 gennaio 2021) Le Guardie petrolifere libiche (Pfg) hanno annunciato la sospensione delle esportazioni di greggio dal bacino di Sirte a causa del ritardo nel pagamento degli stipendi. Formalmente si tratta di una mossa simil-sindacale, ma secondo alcune fonti locali potrebbe trattarsi di un modo perguidati dall’Onu a seguito del cessate il fuoco di ottobre. Il processo di dialogo — come spiega su queste colonne l’esperto Daniele Ruvinetti — è arrivato a un punto importante, con i negoziatori di tutte le regioni libiche che hanno deciso insieme un metodo per decidere il meccanismo di assegnazione del potere governativo con un incarico ad interim che dovrà durare fino al 24 dicembre, giorno in cui sono state fissate le elezioni. Gli impianti bloccati in effetti sono quelli che ricadono sotto il controllo di Khalifa Haftar, il capo miliziano che ...

