Palermo, Roberta trovata morta a 17 anni. Il fidanzato 19enne: «L'ho uccisa io». I genitori avevano denunciato la scomparsa (Di domenica 24 gennaio 2021) Choc a Palermo. Il corpo senza vita di una giovane di 17 anni è stato trovato in un burrone nella zona di Monte San Calogero a Caccamo. Sono intervenuti i vigili del fuoco e le... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 24 gennaio 2021) Choc a. Il corpo senza vita di una giovane di 17è stato trovato in un burrone nella zona di Monte San Calogero a Caccamo. Sono intervenuti i vigili del fuoco e le...

blogsicilia : 'Roberta non sarà mai dimenticata, il 24 gennaio giorno molto triste per Caccamo' - - NewSicilia : +++ #Tragedia a #Caccamo - emergono nuovi DETTAGLI su quanto accaduto +++ #Newsicilia - blogsicilia : Roberta a soli 17 anni morta in un burrone, la tragedia di Caccamo - -