“Memoria è vita” | Moni Ovada rende omaggio a Gianfranco Maris nel centenario dalla nascita | lo spettacolo nell’ex carcere di Bergamo

"Memoria è vita". È questo il titolo dello spettacolo con cui Moni Ovada – accompagnato da Maurizio Dehò (violino) e Nadio Marenco (fisarmonica) – ha voluto rendere omaggio a Gianfranco Maris, deportato e partigiano, nel giorno del centenario della sua nascita. Un evento unico, registrato all'interno dell'ex carcere Sant'Agata di Bergamo dove Gianfranco fu rinchiuso dopo essere stato violentemente interrogato da fascisti e SS e prima di essere trasferito a San Vittore e quindi a Fossoli, Bolzano e, infine, Mauthausen; perché uno dei tanti insegnamenti che ci ha lasciato è quello che i luoghi diventano documenti quando si dà voce agli ...

Come cogliere nell' attimo i germi di una tragedia fermata allo stato d' impulso, senza un titolo né un perché, una domanda sull' arte e sulla vita che continuerà a riflettersi nel biancore della ...

Sterminio e orrore, la Storia si vergogna: Soverina e l'innocenza della colpa

Giornata della Memoria, lo studioso e scrittore spiega: "Disabili, ebrei, sinti e rom perseguitati solo per la colpa di esistere" ...

