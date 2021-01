Lockdown e smartworking, sei consigli della nutrizionista per mantenersi in forma (Di domenica 24 gennaio 2021) La situazione in cui siamo costretti dalla pandemia sta mettendo a dura prova anche la nostra forma fisica e la salute, con conseguenze rischiose soprattutto per bambini e adolescenti. Didattica a distanza, smart working, palestre e piscine chiuse, limitazioni agli spostamenti hanno ridotto le occasioni di movimento mentre lo stress e il cambio delle abitudini ci hanno portato talvolta ad eccedere con le porzioni o a scegliere cibi ricchi di zuccheri e grassi. La biologa e nutrizionista Chiara Orsetti, autrice di “Un corpo felice dimagrisce”, dà alcuni suggerimenti per tornare a un’alimentazione sana.A cura di Eleonora Giovinazzo Leggi su udine20 (Di domenica 24 gennaio 2021) La situazione in cui siamo costretti dalla pandemia sta mettendo a dura prova anche la nostrafisica e la salute, con conseguenze rischiose soprattutto per bambini e adolescenti. Didattica a distanza, smart working, palestre e piscine chiuse, limitazioni agli spostamenti hanno ridotto le occasioni di movimento mentre lo stress e il cambio delle abitudini ci hanno portato talvolta ad eccedere con le porzioni o a scegliere cibi ricchi di zuccheri e grassi. La biologa eChiara Orsetti, autrice di “Un corpo felice dimagrisce”, dà alcuni suggerimenti per tornare a un’alimentazione sana.A cura di Eleonora Giovinazzo

PonytaEle : Come mai l'Italia giallorossa dei lockdown perpetui somiglia sempre più alla Cambogia comunista di Pol Pot? Sostitu… - nucciaportraits : La pausa al tempo del #lockdown e dello #smartworking: non facciamoci assorbire completamente dal computer e dai… - MeTMiB2B : Il lockdown e il conseguente boom dello #smartworking ha in qualche modo sbloccato la roadmap per portare le tecnol… - LaStampaTV : VIDEO | Lockdown e smartworking, sei consigli della nutrizionista per mantenersi in forma - DiNapRoberto : ???? ???????????????????????????? ???????????????? ?????? ??????????-???? ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown smartworking Lockdown e smartworking, sei consigli della nutrizionista per mantenersi in forma Il Secolo XIX Electrolux, col lockdown boom di ordini di frigoriferi

SUSEGANAL'aumento della produzione era già stato preannunciato un paio di settimane fa, con la richiesta da parte dell'Electrolux di ripristinare il terzo turno di lavoro per far fronte ...

Pandemia e covid ci stanno facendo peggiorare la vista? Cresce la miopia da lockdown

La miopia da lockdown è in aumento, soprattutto tra i più piccoli. I dati arrivano da un recente studio: come aiutare la nostra vista?

SUSEGANAL'aumento della produzione era già stato preannunciato un paio di settimane fa, con la richiesta da parte dell'Electrolux di ripristinare il terzo turno di lavoro per far fronte ...La miopia da lockdown è in aumento, soprattutto tra i più piccoli. I dati arrivano da un recente studio: come aiutare la nostra vista?