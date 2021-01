LIVE Sci Alpino, Discesa Streif in DIRETTA: Dominik Paris a caccia del podio-bis (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI CRANS MONTANA DALLE 12.00 9.56: Questa, invece, la classifica generale di Coppa del Mondo che vede sempre al comando il francese Alexis Pinturault, sulla carta senza rivali in stagione, vista l’assenza del norvegese Kilde, infortunato: 1 PINTURAULT Alexis FRA 778 2 KILDE Aleksander Aamodt NOR 560 (infortunato) 3 ODERMATT Marco SUI 501 4 SCHWARZ Marco AUT 466 5 ZUBCIC Filip CRO 462 6 MEILLARD Loic SUI 428 7 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 420 8 FELLER Manuel AUT 348 9 MAYER Matthias AUT 344 10 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 308 9.54: per Paris non è compromessa neppure la corsa alla Coppa del Mondo di specialità dove occupa la quarta posizione provvisoria. Questa la classifica della Coppa di Discesa: 1 MAYER ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE DI CRANS MONTANA DALLE 12.00 9.56: Questa, invece, la classifica generale di Coppa del Mondo che vede sempre al comando il francese Alexis Pinturault, sulla carta senza rivali in stagione, vista l’assenza del norvegese Kilde, infortunato: 1 PINTURAULT Alexis FRA 778 2 KILDE Aleksander Aamodt NOR 560 (infortunato) 3 ODERMATT Marco SUI 501 4 SCHWARZ Marco AUT 466 5 ZUBCIC Filip CRO 462 6 MEILLARD Loic SUI 428 7 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 420 8 FELLER Manuel AUT 348 9 MAYER Matthias AUT 344 10 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 308 9.54: pernon è compromessa neppure la corsa alla Coppa del Mondo di specialità dove occupa la quarta posizione provvisoria. Questa la classifica della Coppa di: 1 MAYER ...

gianmilan76 : Nuovi record da abbattere, tante news da offrire, mille emozioni da vivere. SuperG #CransMontana, LIVE, on… - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Crans Montana in DIRETTA: Marta Bassino ci prova, Sofia Goggia per continuare a sognare - zazoomblog : LIVE Sci Alpino Discesa Streif in DIRETTA: il meteo darà tregua? Dominik Paris sfida Feuz - #Alpino #Discesa… - zazoomblog : LIVE Sci Alpino Discesa Streif in DIRETTA: il meteo darà tregua? Dominik Paris sfida Feuz - #Alpino #Discesa… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Staffette Lahti in DIRETTA: la Norvegia punta al doppio successo - #fondo #Staffette #Lahti… -