La Juve riparte con Arthur e McKennie: Bologna battuto e - 7 dal Milan (Di domenica 24 gennaio 2021) Nel primo lunch game fra Juventus e Bologna, la squadra di Pirlo allunga la striscia positiva, inanellando l'ottava vittoria casalinga consecutiva grazie al 2 - 0 contro il Bologna. Apre le marcature ... Leggi su gazzetta (Di domenica 24 gennaio 2021) Nel primo lunch game frantus e, la squadra di Pirlo allunga la striscia positiva, inanellando l'ottava vittoria casalinga consecutiva grazie al 2 - 0 contro il. Apre le marcature ...

juventusfc : FT | E dopo la vittoria in Supercoppa, la Juve riparte anche in campionato! Due gol al Bologna = 3 punti. Bene cos… - JuventusFCYouth : Poker faces ?? Il report della grande vittoria dell'#Under19 ?? - FraNovacaine : RT @juventusfc: FT | E dopo la vittoria in Supercoppa, la Juve riparte anche in campionato! Due gol al Bologna = 3 punti. Bene così. ?? #J… - ItzChilaka : RT @juventusfc: FT | E dopo la vittoria in Supercoppa, la Juve riparte anche in campionato! Due gol al Bologna = 3 punti. Bene così. ?? #J… - Klau662 : RT @juventusfc: FT | E dopo la vittoria in Supercoppa, la Juve riparte anche in campionato! Due gol al Bologna = 3 punti. Bene così. ?? #J… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve riparte Juventus, si riparte da Scamacca: prossima settimana dialoghi Paratici-Carnevali TUTTO mercato WEB Juventus-Bologna 2-0: Arthur e McKennie rilanciano i bianconeri. Milan a meno 7

I gol del brasiliano (con deviazione decisiva di Schouten) e dell’americano danno a Pirlo una meritata vittoria ...

Arthur e McKennie affondano il Bologna

TORINO - Supercoppa vinta e successo sul Bologna in campionato. In meno di una settimana la Juventus ha dimostrato di aver digerito il rovescio subito dall’Inter lo scorso weekend e di essere definiti ...

I gol del brasiliano (con deviazione decisiva di Schouten) e dell’americano danno a Pirlo una meritata vittoria ...TORINO - Supercoppa vinta e successo sul Bologna in campionato. In meno di una settimana la Juventus ha dimostrato di aver digerito il rovescio subito dall’Inter lo scorso weekend e di essere definiti ...