Juventus | senti l’ex Traoré | “Marchisio fumava 4 pacchetti di sigarette al giorno…”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 24 gennaio 2021)terzino dellaArmandsi è raccontato ai microfoni di talkSport rivelando anche alcuni particolari della sua esperienza in bianconero nella stagione 2010/2011 che riguardano anche Claudio, ex bandiera della Vecchia Signora.: “alladial giorno”(getty images) “Sono andato allaquando avevo 20 anni dopo 5 anni passati in Inghilterra”, ha spiegato. “Quando mi sono presentato la prima mattina per l’allenamento ho pensato ‘dove sono tutti i giocatori?’. Non c’era nessuno nello spogliatoio, nessuno in palestra, solo un paio di giocatori nella sala dei ...