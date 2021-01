Italia-Grecia 4-10, Zizza: “Non c’è stata la reazione, batoste che aiutano a crescere” (Di domenica 24 gennaio 2021) Al termine della deludente sconfitta contro la Grecia nella finale per il terzo posto, il ct dell’Italia della pallanuoto femminile, Paolo Zizza, ha commentato la chiusura amara del preolimpico di Trieste che ha sancito la mancata partecipazione delle azzurre alle Olimpiadi di Tokyo: “Inizio subito in salita; loro erano più reattive. Non è arrivata la reazione che era stata richiesta. La mancata qualificazione olimpica è una brutta botta ma oggi non ci aspettavamo una prestazione del genere. La Grecia è stata più lucida; noi abbiamo sempre tirato nel momento sbagliato, con poca lucidità. Queste sconfitte, queste batoste devono servire per crescere. Adesso incomincia un nuovo triennio e il Setterosa ripartirà subito per tornare ad ... Leggi su sportface (Di domenica 24 gennaio 2021) Al termine della deludente sconfitta contro lanella finale per il terzo posto, il ct dell’della pallanuoto femminile, Paolo, ha commentato la chiusura amara del preolimpico di Trieste che ha sancito la mancata partecipazione delle azzurre alle Olimpiadi di Tokyo: “Inizio subito in salita; loro erano più reattive. Non è arrivata lache erarichiesta. La mancata qualificazione olimpica è una brutta botta ma oggi non ci aspettavamo una prestazione del genere. Lapiù lucida; noi abbiamo sempre tirato nel momento sbagliato, con poca lucidità. Queste sconfitte, questedevono servire per. Adesso incomincia un nuovo triennio e il Setterosa ripartirà subito per tornare ad ...

