In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Gennaio: L’email che sbugiarda Fontana. E 900 mila vaccini buttati via (Di lunedì 25 gennaio 2021) Zona rossa L’email che sbugiarda Fontana&Moratti Chi ha sbagliato – Ecco cosa ha scritto la Regione all’Istituto di Sanità di Alessandro Mantovani Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Nostradamus. “La seconda ondata di Coronavirus l’avevano prevista anche i tombini!” (Matteo Salvini, segretario Lega, Facebook, 18.1.2020). “Salvini: perché dovrebbe esserci una seconda ondata di Coronavirus?” (Salvini, Agi, scovato da @nonleggerlo, 25.6.2020). Quindi lui vale meno di un tombino. Competenze. “Ora che Renzi è uscito dal governo, ci saranno le competenze per scrivere un piano Crisi infinita Su Bonafede si va alla conta: altre 48 ore per trovare i voti Rischi al Senato – Renzi tenta di spaccare i giallorosa (e qualche dem fa sponda), ma Conte e M5S non cedono: si cercano responsabili assenze di Giacomo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Zona rossache&Moratti Chi ha sbagliato – Ecco cosa ha scritto la Regione all’Istituto di Sanità di Alessandro Mantovani Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Nostradamus. “La seconda ondata di Coronavirus l’avevano prevista anche i tombini!” (Matteo Salvini, segretario Lega, Facebook, 18.1.2020). “Salvini: perché dovrebbe esserci una seconda ondata di Coronavirus?” (Salvini, Agi, scovato da @nonleggerlo, 25.6.2020). Quindi lui vale meno di un tombino. Competenze. “Ora che Renzi è uscito dal governo, ci saranno le competenze per scrivere un piano Crisi infinita Su Bonafede si va alla conta: altre 48 ore per trovare i voti Rischi al Senato – Renzi tenta di spaccare i giallorosa (e qualche dem fa sponda), ma Conte e M5S non cedono: si cercano responsabili assenze di Giacomo ...

fattoquotidiano : Carlo Calenda è sempre molto sicuro di sé. Il problema arriva quando qualcuno si prende la briga di sottoporre a fa… - fattoquotidiano : Mercoledì 9 dicembre, Senato. Matteo Renzi ha appena finito di parlare durante la discussione sul Mes... - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Gennaio: Destre&Iv rivogliono la prescrizione. Pd a pezzi - Noovyis : (In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Gennaio: L’email che sbugiarda Fontana. E 900 mila vaccini buttati via) Pl… - MilanWorldForum : Costacurta al CorSera in edicola sul Milan -) -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Gennaio: Destre&Iv rivogliono la prescrizione. Pd a pezzi Il Fatto Quotidiano I padroni della fascia: focus sugli esterni piemontesi

Continuano le nostre rubriche focalizzate sui protagonisti del calcio giovanile piemontese. Questa settimana, in edicola e sullo store digitale, l’imperdibile appuntamento con gli esterni alti. Da chi ...

Rider e delivery, un fenomeno esploso durante il lockdown

. Il vicedirettore della Gazzetta di Parma, Stefano Pileri, anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.

Continuano le nostre rubriche focalizzate sui protagonisti del calcio giovanile piemontese. Questa settimana, in edicola e sullo store digitale, l’imperdibile appuntamento con gli esterni alti. Da chi .... Il vicedirettore della Gazzetta di Parma, Stefano Pileri, anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.