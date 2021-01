Il paradiso delle signore | anticipazioni | Salvatore non si arrenderà E Gabriella?

Leggi su tvsoap

(Di domenica 24 gennaio 2021) Ultimamente l’attore Alessandro Cosentini, interprete di Cosimo Bergamini, ha fatto capire che a Il5 accadrà “roba grossa”, come si suol dire, e ha sicuramente ragione visto che la narrazione della fiction daily di Rai 1 si sta dirigendo senza ombra di dubbio verso grandi colpi di scena! Alcune svolte in realtà ci sono già state di recente, tipo il rifiorire dell’amore traAmato (Emanuel Caserio) eRossi (Ilaria Rossi), con tanto di bacio andato in scena proprio nel “momento peggiore”. Eh sì, il riavvicinamento tra i due piccioncini è coinciso con la “strana” morte di Arturo Bergamini, il padre di Cosimo (lo sguardo di ghiaccio di Adelaide non è passato inosservato ai fan, vorrà dir qualcosa?). Il...