Governo, le larghe intese piacciono agli italiani. Solo uno su tre preferirebbe i tecnici (Di domenica 24 gennaio 2021) Il nostro sondaggio. La soluzione alla crisi politica secondo i cittadini. Il giudizio sui leader: per il 57% erano più bravi quelli della Prima Repubblica Leggi su quotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) Il nostro sondaggio. La soluzione alla crisi politica secondo i cittadini. Il giudizio sui leader: per il 57% erano più bravi quelli della Prima Repubblica

