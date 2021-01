Genoa, Ballardini: “Siamo venuti fuori col lavoro. Destro è sempre dentro la partita, ci sta dando una mano” (Di domenica 24 gennaio 2021) L'allenatore del Genoa, Davide Ballardini ha parlato a Sky nel post partita della gara contro il Cagliari: "Con competenza e lavoro quotidiano abbiamo raccolto buoni risultati nelle ultime settimane. Sento amore e responsabilità, a Genova certe cose si sentono in maniera particolare. Il Cagliari non c'entra niente con la classifica che ha, sono una squadra di spessore e qualità. Noi abbiamo giocato un buon primo tempo ma Siamo calati nella ripresa, abbiamo rischiato di subire il pareggio due volte, una nel primo tempo e una al 90'. Destro? E' sempre dentro la partita, aiuta i suoi compagni e serve sempre la giocata ai compagni".caption id="attachment 1075383" align="alignnone" width="3000" Ballardini, ... Leggi su itasportpress (Di domenica 24 gennaio 2021) L'allenatore del, Davideha parlato a Sky nel postdella gara contro il Cagliari: "Con competenza equotidiano abbiamo raccolto buoni risultati nelle ultime settimane. Sento amore e responsabilità, a Genova certe cose si sentono in maniera particolare. Il Cagliari non c'entra niente con la classifica che ha, sono una squadra di spessore e qualità. Noi abbiamo giocato un buon primo tempo macalati nella ripresa, abbiamo rischiato di subire il pareggio due volte, una nel primo tempo e una al 90'.? E'la, aiuta i suoi compagni e servela giocata ai compagni".caption id="attachment 1075383" align="alignnone" width="3000", ...

