Fontana sbugiardato da tutti e la Lega reagisce rabbiosa: 'Soccorso rosso contro la Lombardia' (Di domenica 24 gennaio 2021) Ci sarà un motivo per il quale il famoso algoritmo ha funzionato con tutti e non con la Lombardia?Se all'iss lavorassero in maniera sbagliata gli errori avrebbero riguardato tutta l'Italia. "Il vano ... Leggi su globalist (Di domenica 24 gennaio 2021) Ci sarà un motivo per il quale il famoso algoritmo ha funzionato cone non con la?Se all'iss lavorassero in maniera sbagliata gli errori avrebbero riguardato tutta l'Italia. "Il vano ...

aldoceccarelli : RT @globalistIT: - marcomassarotto : RT @globalistIT: - globalistIT : - ThomasBerselli : @Geppett54825079 @drpbrock @DSantanche Ormai fontana vi ha sbugiardato ovunque. Non ce l’avete fatta questa volta spiace - FrancescoLopane : RT @Lanf040264: #Fontana sbugiardato ma il leghista Grimoldi non se n'è accorto: 'Il #Governo risarcisca i lombardi per la #zonarossa'. Si… -

Ultime Notizie dalla rete : Fontana sbugiardato Lombardia finita in zona rossa per un suo errore. Fontana accusa Roma, l’Iss lo sbugiarda: ha mandato dati… Il Fatto Quotidiano Fontana sbugiardato da tutti e la Lega reagisce rabbiosa: "Soccorso rosso contro la Lombardia"

Il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo: "'Fa bene il presidente della regione a chiedere di andare fino in fondo perché solo così si potrà smascherare l'incapacità del governo" ...

Fontana sbugiardato ma il leghista Grimoldi non se n'è accorto: "Il Governo risarcisca i lombardi per la zona rossa"

O Grimoldi non legge i giornali, oppure raggiunge livelli di faccia tosta mai visti prima. Perché se di rimborsi dovremmo parlare, a tirare fuori i soldi dovrebbero essere proprio i dirigenti lombardi ...

Il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo: "'Fa bene il presidente della regione a chiedere di andare fino in fondo perché solo così si potrà smascherare l'incapacità del governo" ...O Grimoldi non legge i giornali, oppure raggiunge livelli di faccia tosta mai visti prima. Perché se di rimborsi dovremmo parlare, a tirare fuori i soldi dovrebbero essere proprio i dirigenti lombardi ...