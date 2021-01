“Di lei mi fido, di Di Maio no”. Feltri vaccinato in diretta? Sì, ma solo di un certo grillino… (Di domenica 24 gennaio 2021) “Dicono di voler coinvolgere anche i farmacisti, ma mia figlia che è farmacista non ne sa nulla”. Così Vittorio Feltri ha partecipato al dibattito di Rai1 sulla campagna di vaccinazione. Ospite di Mara Venier a Domenica In, il direttore editoriale di Libero è stato incalzato da Pierpaolo Sileri: “Se è disponibile, sono pronto a vaccinarla personalmente. Ammesso che lei si fidi di un 5 Stelle…”. La replica non si è fatta attendere ed è stata ironica e irriverente come al solito: “Di lei mi fido, di Luigi Di Maio un po' meno…”. “Vabbè ma Di Maio non è un medico, io sì”, ha ribattuto il viceministro alla Salute che è stato al gioco sotto lo sguardo divertito della Venier. Di serio però c'è il contenzioso venutosi a creare con Pfizer, che ha diminuito le consegne: “I ritardi nella distribuzione del vaccino sono gravissimi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) “Dicono di voler coinvolgere anche i farmacisti, ma mia figlia che è farmacista non ne sa nulla”. Così Vittorioha partecipato al dibattito di Rai1 sulla campagna di vaccinazione. Ospite di Mara Venier a Domenica In, il direttore editoriale di Libero è stato incalzato da Pierpaolo Sileri: “Se è disponibile, sono pronto a vaccinarla personalmente. Ammesso che lei si fidi di un 5 Stelle…”. La replica non si è fatta attendere ed è stata ironica e irriverente come al solito: “Di lei mi, di Luigi Diun po' meno…”. “Vabbè ma Dinon è un medico, io sì”, ha ribattuto il viceministro alla Salute che è stato al gioco sotto lo sguardo divertito della Venier. Di serio però c'è il contenzioso venutosi a creare con Pfizer, che ha diminuito le consegne: “I ritardi nella distribuzione del vaccino sono gravissimi ...

Ultime Notizie dalla rete : lei fido Dopo Temptation Island Speranza sposa Alberto: "Ma non mi fido più di lui" ilGiornale.it Niente Sputnik per Putin, non si fida?

Un mese fa il leader del Cremlino aveva detto che si sarebbe immunizzato quando il vaccino sarebbe stato disponibile per i suoi coetanei. Ormai è previsto per tutti ma lui ancora non si è fatto avant ...

Carelli (M5S): «Se Renzi dimostra di essere affidabile, è logico sedersi al tavolo ancora con lui»

Per Crimi e Di Maio l’ex premier è inaffidabile. Lei invece si fida di Renzi? «So di essere in contrasto con le posizioni ufficiali, ma per me la cosa più importante è l’unità di intenti e mi sembra g ...

