"Che amarezza però!". Affari tuoi, Carlo Conti sbotta sul finale: "Non ci posso credere!" (Di domenica 24 gennaio 2021) Purtroppo non sempre va tutto come immaginiamo. Lo sanno bene Elena e Jacopo che nella puntata di Affari tuoi (viva gli sposi) di sabato 23 gennaio 2021, la penultima di questa edizione che ha visto futuri sposi sfidare la sorte per 6 settimane, hanno sfidato proprio la sorte. Si sono ritrovati con 25.000€ e con 150.000€ i concorrenti di Affari tuoi stasera, scegliendo di arrivare alla fine del gioco mantenendo il pacco numero 1 e rifiutando il cambio offerto loro dal dottore. E il pacco con il montepremi maggiore, appunto i 150.000€, non era il loro, bensì quello affidato a Serena Autieri. "C'è un po' di amarezza, ma va bene così" hanno commentato i concorrenti di Affari tuoi (viva gli sposi) nel breve segmento conclusivo andato in onda subito dopo l'ultimo blocco ...

