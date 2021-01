Cabiate (Como) – Bimba di 18 mesi morta: picchiata e violentata ripetutamente (Di domenica 24 gennaio 2021) “È stata picchiata ripetutamente per giorni prima di morire”: a dirlo è l’autopsia del medico legale di Bergamo a cui è stato affidato il caso della Bimba di 18 mesi morta a Cabiate, in provincia di Como, l’11 gennaio scorso. Proprio l’esame del medico ha incastrato il compagno della madre, accusato di aver ucciso e Leggi su periodicodaily (Di domenica 24 gennaio 2021) “È stataper giorni prima di morire”: a dirlo è l’autopsia del medico legale di Bergamo a cui è stato affidato il caso delladi 18, in provincia di, l’11 gennaio scorso. Proprio l’esame del medico ha incastrato il compagno della madre, accusato di aver ucciso e

MediasetTgcom24 : Bimba di 18 mesi morta in casa a Como: non è stato un incidente, arrestato il compagno della madre #cabiate… - MoliPietro : Cabiate (Como) – Bimba di 18 mesi morta: picchiata e violentata ripetutamente - qn_giorno : L'orrore di #Cabiate 'Sharon picchiata per giorni prima di morire' - MarioOcchini : RT @AndFranchini: La bambina morta in casa a Cabiate (Como): 'Violentata e picchiata fino a ucciderla' - ciemme71 : RT @AndFranchini: La bambina morta in casa a Cabiate (Como): 'Violentata e picchiata fino a ucciderla' -