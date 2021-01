Ultime Notizie Roma del 23-01-2021 ore 12:10 (Di sabato 23 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione ma ritrovate l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio dell’indice RT medio Nazionale sotto uno per la prima volta dopo 5 settimane di crescita una diminuzione del rischio di epidemia non controllata dice il Ministero della Salute Più altri in Sicilia Sardegna Umbria provincia di Bolzano e la Lombardia la Sardegna potrebbero diventare arancioni già da domani oltre 13009 casi di covid 472 vittime nell’ultimo bollettino tasso di positività al 5:01 % oltre 2100000 il numero di vittime nel mondo in Brasile si contano 8700000 casi e 210 la vittima in Sudafrica I morti sono 40.000 a Hong Kong e lockdown un anno fa il lockdown ADV anni della Gran Bretagna l’allerta per le varianti Al CeppoDario la patente inglese secondo il premier Boris Johnson e sarebbe non solo più contagiosa ma anche più mortale il ministro britannico la ... Leggi su romadailynews (Di sabato 23 gennaio 2021)dailynews radiogiornale informazione ma ritrovate l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio dell’indice RT medio Nazionale sotto uno per la prima volta dopo 5 settimane di crescita una diminuzione del rischio di epidemia non controllata dice il Ministero della Salute Più altri in Sicilia Sardegna Umbria provincia di Bolzano e la Lombardia la Sardegna potrebbero diventare arancioni già da domani oltre 13009 casi di covid 472 vittime nell’ultimo bollettino tasso di positività al 5:01 % oltre 2100000 il numero di vittime nel mondo in Brasile si contano 8700000 casi e 210 la vittima in Sudafrica I morti sono 40.000 a Hong Kong e lockdown un anno fa il lockdown ADV anni della Gran Bretagna l’allerta per le varianti Al CeppoDario la patente inglese secondo il premier Boris Johnson e sarebbe non solo più contagiosa ma anche più mortale il ministro britannico la ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus ultime notizie. Oltre 2,1 milioni di morti nel mondo. Hong Kong, 2 giorni di lockdown ... Il Sole 24 ORE Covid, focolaio all’ospedale Lastaria di Lucera: scattate procedure rigorose per contenere il contagio

Circa 250 i tamponi effettuati fino a questo momento sistematicamente. A determinare la serie di contagi un paziente asintomatico portatore sano positivizzatosi dopo tre tamponi negativi e sierologica ...

Prada Cup 2021, Luna Rossa cede a Ineos UK che va in finale

Cattive notizie da Auckland (Nuova Zelanda) dove Luna Rossa Prada Pirelli ha incassato la terza sconfitta contro Ineos UK. Una sconfitta che manda direttamente in finale il team britannico, mentre que ...

