Ufficiale: Junior Fernandes all'Istanbul Basaksehir (Di sabato 23 gennaio 2021) L'esterno cileno Junior Fernandes ha firmato un contratto con la squadra turca dell'Istanbul Basaksehir fino al 2022 con un'opzione di rinnovo per un altro anno. Arriva dagli Emirati Arabi Uniti, giocava all'Ittihad Kalba. HO? GELD?N JR. Fernandes https://t.co/K6B2DiBO4l pic.twitter.com/qbWDGhebCw — ?stanbul Ba?ak?ehir (@ibfk2014) January 23, 2021 Foto: Twitter Basaskehir

MILANO. La Fiorentina chiude per l'ingaggio di Alexandr Kokorin, 29 anni, punta centraleproveniente dallo Spartak Mosca, come ha comunicato il club della capitale russa. Il giocatore firmerà un contra ...

