Salvini riscappa da un processo E Gasparri gli fa da scudo al Senato Respinto il legittimo impedimento chiesto dal Capitano Per il collega di FI è perseguitato dai giudici

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 23 gennaio 2021) Sono lontani i tempi in cui Matteoappendeva al muro gli avvisi di garanzia, con tanto di diretta Facebook, come fossero medaglie. Davanti al susseguirsi dei processi ilsembra in difficoltà e anche per lui la ricerca delloparlamentare si fa spasmodica. Ecco così che lunedì scorso, con la crisi in corso, ha cercato di far slittare l’udienza in Tribunale a Torino dove è imputato per vilipendio all’ordine giudiziario e, dopo essersi visto respingere la richiesta, ieri è intervenuto a sua difesa ilre azzurro Maurizio, nella veste di presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, inviando una lettera al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che è anche presidente del Csm. L’obiettivo? Far apparire il leader della Lega un ...