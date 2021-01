Roma Spezia 4-3 LIVE: Lorenzo Pellegrini salva Fonseca (Di sabato 23 gennaio 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Roma e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Olimpico”, Roma e Spezia si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Roma Spezia 4-3 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio E’ cominciata Roma-Spezia, primo possesso giallorosso. 1? Subito Spinazzola pericoloso; parte da sinistra, salta in bello stile tre uomini, entra in area dal lato corto e prova con la punta ma Chabot prima respinge e poi subisce fallo. 5? Karsdorp sfonda a destra, il suo traversone respinto in corner da Chabot. 8? Eccellente fraseggio nello stretto sulla sinistra della ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi4-3 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio E’ cominciata, primo possesso giallorosso. 1? Subito Spinazzola pericoloso; parte da sinistra, salta in bello stile tre uomini, entra in area dal lato corto e prova con la punta ma Chabot prima respinge e poi subisce fallo. 5? Karsdorp sfonda a destra, il suo traversone respinto in corner da Chabot. 8? Eccellente fraseggio nello stretto sulla sinistra della ...

90' + 1' - La Roma torna ancora in vantaggio: da sinistra palla che finisce a Bruno Peres. Il brasiliano riesce a saltare Marchizza e a servire Pelelgrini che scarica in porta. Il ...

Roma-Spezia 4-3: decide la partita il gol di Pellegrini

Secondo atto tra giallorossi e aquilotti. Squadre in campo alle 15:00 per l’ultima giornata del girone di andata Una Roma nella bufera è alla ricerca di una vittoria scacciacrisi nel secondo confronto ...

90' + 1' - La Roma torna ancora in vantaggio: da sinistra palla che finisce a Bruno Peres. Il brasiliano riesce a saltare Marchizza e a servire Pelelgrini che scarica in porta. Il ...Secondo atto tra giallorossi e aquilotti. Squadre in campo alle 15:00 per l'ultima giornata del girone di andata Una Roma nella bufera è alla ricerca di una vittoria scacciacrisi nel secondo confronto ...