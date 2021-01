Nomine Asl, Zingaretti e D’Amato indagati (Di sabato 23 gennaio 2021) : per la Procura è “abuso di ufficio”. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, e l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, sono indagati dalla Procura di Roma in merito lla vicenda delle Nomine nelle Asl, del 2019. Nell’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, germogliata da un esposto presentato da Fratelli d’Italia, sarebbero coinvolte altre 7 persone e l’ipotesi è quella di reato di abuso d’ufficio. Fra gli indagati, figurerebbero anche Andrea Tardiola, segretario della giunta della Regione Lazio, Renato Botti, all’epoca responsabile della direzione della Salute della Regione Lazio, e Vincenzo Panella, direttore generale dell’Umberto I. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 23 gennaio 2021) : per la Procura è “abuso di ufficio”. Il presidente della Regione Lazio Nicola, e l’assessore alla Sanità Alessio, sonodalla Procura di Roma in merito lla vicenda dellenelle Asl, del 2019. Nell’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, germogliata da un esposto presentato da Fratelli d’Italia, sarebbero coinvolte altre 7 persone e l’ipotesi è quella di reato di abuso d’ufficio. Fra gli, figurerebbero anche Andrea Tardiola, segretario della giunta della Regione Lazio, Renato Botti, all’epoca responsabile della direzione della Salute della Regione Lazio, e Vincenzo Panella, direttore generale dell’Umberto I. L'articolo proviene da Italia Sera.

matteosalvinimi : Prorogate indagini su Zingaretti per le nomine Asl in Lazio. I cittadini meritano chiarezza e rapidità, anche per l… - Giorgiolaporta : #Zingaretti indagato per le nomine asl. Vedremo se i tg apriranno con lo stesso clamore dell’indagine su Fontana e… - fattoquotidiano : Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il suo assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, sono indagat… - AnnaP1953 : RT @PropagandaRigh1: M5S: 'mai con gli indagati' Zingaretti viene indagato per le nomine ASL? M5S: 'mai con gli indagati per mafia'. Oggi… - ornizoe31 : RT @POPOLOdiTWlTTER: Zingaretti indagato per nomine ASL: media e tg nascondono la notizia ?? -