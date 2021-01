Milan-Atalanta 0-3, le pagelle di CalcioWeb: dominio ospite, la squadra di Gasperini è da scudetto (Di sabato 23 gennaio 2021) Prova di forza dell’Atalanta nel big match della 19esima giornata del campionato di Serie A, si ferma il Milan e la corsa scudetto è sempre più bella. Voti alti per la squadra di Gasperini, è quanto emerso dalla pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Prestazione super della compagine di Gasperini, i nerazzurri si confermano come una delle squadre più competitive in Serie A e sono in grado di lottare per lo scudetto. Giornata no per la squadra di Stefano Pioli. La sfida si sblocca dopo 26 minuti, colpo di testa vincente del difensore Romero. Il raddoppio nella ripresa con un calcio di rigore trasformato da Ilicic. Nel finale la chiude Zapata. Milan-Atalanta, le ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 23 gennaio 2021) Prova di forza dell’nel big match della 19esima giornata del campionato di Serie A, si ferma ile la corsaè sempre più bella. Voti alti per ladi, è quanto emerso dallapubblicate dalla redazione di. Prestazione super della compagine di, i nerazzurri si confermano come una delle squadre più competitive in Serie A e sono in grado di lottare per lo. Giornata no per ladi Stefano Pioli. La sfida si sblocca dopo 26 minuti, colpo di testa vincente del difensore Romero. Il raddoppio nella ripresa con un calcio di rigore trasformato da Ilicic. Nel finale la chiude Zapata., le ...

