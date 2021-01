Liga 2020/2021: En-Nesyri spazza via il Cadice, vittoria e terzo posto per il Siviglia (Di sabato 23 gennaio 2021) Il Siviglia travolge 3-0 il Cadice nel match valevole per la ventesima giornata di Liga 2020/2021 grazie ad una spettacolare tripletta di Youssef En-Nesyri. L’attaccante marocchino, dopo una prima mezz’ora di gioco un po’ in ombra, decide di salire in cattedra al 35?, realizzando il gol del vantaggio andaluso; neanche il tempo di riorganizzare le idee per gli ospiti che lo stesso En-Nesyri sfrutta un assist di Suso per firmare il raddoppio. Nella ripresa il centravanti chiude definitivamente i giochi siglando la sua personale tripletta e portando a casa il pallone. In virtù di questo risultato il Siviglia balza al terzo posto con 36 punti, mentre il Cadice resta fermo a quota 24 a metà classifica. ... Leggi su sportface (Di sabato 23 gennaio 2021) Iltravolge 3-0 ilnel match valevole per la ventesima giornata digrazie ad una spettacolare tripletta di Youssef En-. L’attaccante marocchino, dopo una prima mezz’ora di gioco un po’ in ombra, decide di salire in cattedra al 35?, realizzando il gol del vantaggio andaluso; neanche il tempo di riorganizzare le idee per gli ospiti che lo stesso En-sfrutta un assist di Suso per firmare il raddoppio. Nella ripresa il centravanti chiude definitivamente i giochi siglando la sua personale tripletta e portando a casa il pallone. In virtù di questo risultato ilbalza alcon 36 punti, mentre ilresta fermo a quota 24 a metà classifica. ...

sportface2016 : #Liga 2020/2021: #EnNesyri spazza via il #Cadice, vittoria e terzo posto per il #Siviglia #sevillacadiz - sportface2016 : #Liga Deludente pareggio per il #Villareal in casa dell'#Huesca - Sergio70794221 : @FBiasin Solo uno stolto potrebbe discutere il Golden Boy 2020,un giocatore che è di una qualità e rapacita unica.… - infobetting : Formazioni Liga 20a giornata 2020/2021 - sportface2016 : #Liga 2020/2021, #Levante e #Valladolid pareggiano nell'anticipo della ventesima giornata di campionato -

Ultime Notizie dalla rete : Liga 2020 Liga 2020/21, il programma della 20^ giornata: c'è Atletico Madrid-Valencia Calcio d'Angolo Liga 2020/2021: En-Nesyri spazza via il Cadice, vittoria e terzo posto per il Siviglia

Liga 2020/2021: Youssef En-Nesyri spazza via il Cadice, vittoria e terzo posto per il Siviglia dopo il match valevole per la ventesima giornata ...

Formazioni ufficiali Alaves-Real Madrid, Liga 2020/2021

Le formazioni ufficiali di Alaves-Real Madrid, match valido per la ventesima giornata della Liga 2020/2021. I blancos vogliono mettere pressione all’Atletico Madrid e per far ciò vanno a caccia di una ...

Liga 2020/2021: Youssef En-Nesyri spazza via il Cadice, vittoria e terzo posto per il Siviglia dopo il match valevole per la ventesima giornata ...Le formazioni ufficiali di Alaves-Real Madrid, match valido per la ventesima giornata della Liga 2020/2021. I blancos vogliono mettere pressione all’Atletico Madrid e per far ciò vanno a caccia di una ...