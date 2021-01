L'idea del voto si fa strada nel Pd"Non sarebbe un colpo di stato" (Di sabato 23 gennaio 2021) "Le elezioni non sono un colpo di stato, sono l'ultima risorsa. Se non arrivano risultati in altri modi, si torna ai cittadini. Le elezioni non possono essere considerate un colpo di stato. Una sciagura si', ma non un colpo di stato". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 23 gennaio 2021) "Le elezioni non sono undi, sono l'ultima risorsa. Se non arrivano risultati in altri modi, si torna ai cittadini. Le elezioni non possono essere considerate undi. Una sciagura si', ma non undi". Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : idea del E’ nata a Forte dei Marmi l’idea del nuovo Pisa LA NAZIONE Il diritto alla salute è diritto di tutti, non può essere garantito in base al reddito

Si può scegliere chi vaccinare in base al reddito prodotto come proposto da un'assessore di una regione italiana? In caso di sproporzione tra mezzi a disposizione e persone bisognose di assistenza i m ...

Lasagna-dentifricio: l'idea bizzarra dello chef Braschi, vincitore di Masterchef

L'idea è di Valerio Braschi, giovane chef emiliano di 23 anni nato a Santarcangelo di Romagna (Rimini) e alla guida a Roma del «Ristorante 1978». La ricetta, « Lasagna 2021», è presentata in un menu d ...

