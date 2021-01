Le mele abbassano il colesterolo | verità o falso mito?

Leggi su giornal

(Di sabato 23 gennaio 2021) Tutti conosciamo il detto “una mela al giorno toglie il medico di torno” e come in tutti i proverbi popolari, un fondo dic’è sempre. La dieta mediterranea, ormai famosa in tutto il mondo, sostiene l’importanza della presenza della frutta nella dieta e in particolare delle. La mela è un frutto particolarmente ricco di acqua, vitamine, fibre e sali minerali Lesono perfette per essere consumate a colazione, come spuntino a metà mattinata o di pomeriggio. Possono essere consumate anche per allontanare il senso di fame e far sì di non cadere nella tentazione di consumare cibo, specie se il cibo che vorremmo ingerire è cibo spazzatura. Tuttavia, proprio come accade con qualsiasi altro tipo di alimento, anche esagerare nelle quantità diingerite può essere pericoloso e purtroppo può portare a effetti ...