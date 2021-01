“La variante inglese è più mortale del ceppo originario”: l’annuncio di Boris Johnson (Di sabato 23 gennaio 2021) . Il premier britannico Boris Johnson ha comunicato nel corso di una conferenza stampa a Downing Street che la nuova variante inglese del Covid-19 “non è solo più contagiosa del ceppo originario, ma stando agli ultimi dati e segnali elaborati dagli esperti potrebbe essere anche più mortale, fino a +30%”. Non sono buone le notizie che arrivano dal Regno Unito sulla cosiddetta variante inglese del Covid-19. Il premier Boris Johnson ha appena comunicato nel corso di una conferenza stampa a Downing Street che “la mutazione che è stata scoperta nella zona di Londra e del Kent prima di Natale non è solo più contagiosa del ceppo originario, ma stando agli ultimi dati e ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 23 gennaio 2021) . Il premier britannicoha comunicato nel corso di una conferenza stampa a Downing Street che la nuovadel Covid-19 “non è solo più contagiosa del, ma stando agli ultimi dati e segnali elaborati dagli esperti potrebbe essere anche più, fino a +30%”. Non sono buone le notizie che arrivano dal Regno Unito sulla cosiddettadel Covid-19. Il premierha appena comunicato nel corso di una conferenza stampa a Downing Street che “la mutazione che è stata scoperta nella zona di Londra e del Kent prima di Natale non è solo più contagiosa del, ma stando agli ultimi dati e ...

