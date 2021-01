(Di sabato 23 gennaio 2021) Una modenese di 59 anni, originaria di Carpi, è stata, dove viveva da una decina d’anni, e un uomo è stato arrestato. Ildella donna, Claudia Lepore, è stato rinvenuto l’altro ieri all’interno di unrifero dove si trovava da almeno tre giorni. L’apertura delrifero era bloccata da una scala: non è escluso che la donna sia morta assiderata all’interno. La vittima era legata ed imbavagliata. A riportare la notizia dell’omicidio è il Resto del Carlino di Modena. Secondo le indagini, come riferito da stampa domenicana, il movente sarebbe economico. Il cadavere è statonell’abitazione della donna, nella zona residenziale di Bavaro. A denunciare la scomparsa di Claudia Lepore era stata un’amica ...

Agenzia_Ansa : Italiana violentata e uccisa a Santo Domingo, il corpo nascosto nel frigorifero #ANSA - QuotidianPost : Santo Domingo: Italiana violentata e uccisa, corpo all’interno di un frigorifero - HuffPostItalia : Italiana violentata e uccisa a Santo Domingo. Il corpo trovato in un frigo - AndFranchini : RT @AndFranchini: Italiana violentata e uccisa a Santo Domingo. Il killer pagato da un'amica- - LevyGalanti : RT @Corriere: Santo Domingo, italiana violentata, uccisa e messa in un frigorifero -

Il corpo della donna, Claudia Lepore, è stato rinvenuto l'altro ieri all'interno di un frigorifero dove si trovava da almeno tre giorni. A riportare la notizia dell'omicidio è il Resto del Carlino di ...