Il Real Madrid smentisce le voci su Hakimi: «Tutto falso, ottimi rapporti con l’Inter» (Di sabato 23 gennaio 2021) Anche il Real Madrid ha smentito le voci sulle possibile frizioni con l’Inter per il pagamento di Hakimi Dopo le dichiarazioni dell’agente di Achraf Hakimi, anche il Real Madrid, tramite una nota ufficiale, ha smentito le voci sulle possibili frizioni con l’Inter per il pagamento dell’esterno marocchino. «In relazione alle informazioni pubblicate dal Corriere dello Sport sulle presunte tensioni tra il nostro club e l’Inter, il Real Madrid CF vuole affermare che tali informazioni sono nettamente false. Il Real Madrid non ha proceduto in nessun momento a un presunto requisito di garanzie da parte dell’Inter come ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Anche ilha smentito lesulle possibile frizioni conper il pagamento diDopo le dichiarazioni dell’agente di Achraf, anche il, tramite una nota ufficiale, ha smentito lesulle possibili frizioni conper il pagamento dell’esterno marocchino. «In relazione alle informazioni pubblicate dal Corriere dello Sport sulle presunte tensioni tra il nostro club e, ilCF vuole affermare che tali informazioni sono nettamente false. Ilnon ha proceduto in nessun momento a un presunto requisito di garanzie da parte delcome ...

