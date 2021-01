Governo: Bettini, 'cambiare Conte indebolirebbe anche il Pd' (Di sabato 23 gennaio 2021) Roma, 23 gen (Adnkronos) - cambiare Conte con un altro premier sarebbe una "operazione che politicamente indebolisce anche il Pd". Lo ha detto Goffredo Bettini parlando all'assemblea del Pd della provincia di Roma. "Questa non è solo una questione dei M5s, ma del nostro schema politico. Abbiamo un premier che ha costruito un patrimonio per tutti, noi lo abbiamo aiutato in modo determinante, ora ha una sua popolarità, è un punto di equilibrio, ha una sua popolarità ed è affidabile nel rapporto con l'Europa", ha sottolineato il dirigente dem. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) Roma, 23 gen (Adnkronos) -con un altro premier sarebbe una "operazione che politicamente indebolisceil Pd". Lo ha detto Goffredoparlando all'assemblea del Pd della provincia di Roma. "Questa non è solo una questione dei M5s, ma del nostro schema politico. Abbiamo un premier che ha costruito un patrimonio per tutti, noi lo abbiamo aiutato in modo determinante, ora ha una sua popolarità, è un punto di equilibrio, ha una sua popolarità ed è affidabile nel rapporto con l'Europa", ha sottolineato il dirigente dem.

