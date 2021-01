Edith Wharton, una maniglia per aprire la porta dei pregiudizi (Di domenica 24 gennaio 2021) Edith Wharton apparteneva a una generazione di mezzo, fra lasciti di una cultura di tipo vittoriano e modernità delle avanguardie, di lì a esplodere. Era figlia dell’aristocrazia newyorchese, e fin dall’infanzia passò lunghi soggiorni in Europa, attraversò l’Atlantico una sessantina di volte, per stabilirsi infine nei pressi di Parigi. Viaggiatrice instancabile – anche alla guida della sua automobile, con accanto ospiti illustri fra cui Henry James – da espatriata guardava alla «old New York» elitaria e conservatrice, e alle sue … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 24 gennaio 2021)apparteneva a una generazione di mezzo, fra lasciti di una cultura di tipo vittoriano e modernità delle avanguardie, di lì a esplodere. Era figlia dell’aristocrazia newyorchese, e fin dall’infanzia passò lunghi soggiorni in Europa, attraversò l’Atlantico una sessantina di volte, per stabilirsi infine nei pressi di Parigi. Viaggiatrice instancabile – anche alla guida della sua automobile, con accanto ospiti illustri fra cui Henry James – da espatriata guardava alla «old New York» elitaria e conservatrice, e alle sue … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

CabiriaMinerva : 94) Edith Wharton, autrice e designer americana a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo. Molto prolifica, ha scritto… - WhiteRabbit96 : On page 300 of 332 of La casa della gioia, by Edith Wharton - fedesettetre : che capolavoro, che gioiello è 'L'età dell'innocenza' di Edith Wharton. Sono felice di averlo trovato solo quando e… - HaruhiBlack : @CabiriaMinerva Mi pare di non avere letto il nome di Edith Wharton, è stata la prima donna a vincere il premio Pul… - WhiteRabbit96 : On page 264 of 332 of La casa della gioia, by Edith Wharton -

Ultime Notizie dalla rete : Edith Wharton Edith Wharton, il racconto anticonformista della borghesia americana Metropolitan Magazine Edith Wharton, il racconto anticonformista della borghesia americana

Edith Wharton, la questione femminile e la borghesia americana. Il mondo della borghesia americana di fine diciannovesimo secolo e dei primi del 900' con la sua chiusura e il su ...

Fran Lebowitz: la docu-serie Netflix firmata Martin Scorsese | Recensione

Dall'8 Gennaio è disponibile la docu-serie Netflix. Una chiacchierata tra Fran Lebowitz e Martin Scorsese per raccontare New York.

Edith Wharton, la questione femminile e la borghesia americana. Il mondo della borghesia americana di fine diciannovesimo secolo e dei primi del 900' con la sua chiusura e il su ...Dall'8 Gennaio è disponibile la docu-serie Netflix. Una chiacchierata tra Fran Lebowitz e Martin Scorsese per raccontare New York.