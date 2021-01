Covid, in un dossier l’accusa all’Italia: impreparata alla pandemia (Di sabato 23 gennaio 2021) In un dossier di 131 pagine che entrerà nell’indagine della Procura di Bergamo e nelle cause di risarcimento, l’esperto di piani pandemici Pier Paolo Lunelli sostiene che l’Italia non ha adempiuto agli obblighi contenuti nel Regolamento Sanitario Internazionale dell’Oms che sottoscrisse nel 2007 in vista di un’eventuale pandemia. Lunelli scrive che l’Italia “ha trascurato o peggio ignorato sino a quando Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 23 gennaio 2021) In undi 131 pagine che entrerà nell’indagine della Procura di Bergamo e nelle cause di risarcimento, l’esperto di piani pandemici Pier Paolo Lunelli sostiene che l’Italia non ha adempiuto agli obblighi contenuti nel Regolamento Sanitario Internazionale dell’Oms che sottoscrisse nel 2007 in vista di un’eventuale. Lunelli scrive che l’Italia “ha trascurato o peggio ignorato sino a quando

LegaSalvini : ++ COVID, LEGA: DOSSIER USA SU LABORATORIO WUHAN, UE CONTINUA A FAR FINTA DI NULLA? TRASPARENZA SUBITO! ++ Bruxell… - ilmattinodisici : Covid, in un dossier l’accusa all’Italia: impreparata alla pandemia - FLEPAR__ : RT @Nurse24it: #Covid, #Fials: oltre 82% denunce #Inail contagio sanitari arrivano da #infermieri ?? - nuova_venezia : SALUTE / I farmaci che possono ridurre la mortalità per Covid - sipnei : Vitamina D utile contro Covid-19, ma AIFA ne ha ristretto l’uso ed è pure contenta -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dossier "Covid? Incuria e negligenza". Un dossier accusa il ministero ilGiornale.it Covid, in un dossier l’accusa all’Italia: impreparata alla pandemia

In un dossier di 131 pagine che entrerà nell’indagine della Procura di Bergamo e nelle cause di risarcimento, l’esperto di piani pandemici Pier Paolo Lunelli sostiene che l’Italia non ha adempiuto agl ...

SALTAMARTINI: «LA SITUAZIONE NEI REPARTI DEGLI OSPEDALI COMINCIA A MIGLIORARE»

IL CASO ANCONA Altri sette giorni in arancione per le Marche che speravano di anticipare l'ingresso in zona gialla. Una mission impossibile, nonostante l'amarezza di essere pronti ad affrontare ...

In un dossier di 131 pagine che entrerà nell’indagine della Procura di Bergamo e nelle cause di risarcimento, l’esperto di piani pandemici Pier Paolo Lunelli sostiene che l’Italia non ha adempiuto agl ...IL CASO ANCONA Altri sette giorni in arancione per le Marche che speravano di anticipare l'ingresso in zona gialla. Una mission impossibile, nonostante l'amarezza di essere pronti ad affrontare ...