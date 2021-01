C’è Posta per Te, Lisa vuole rivedere il suo papà dopo tre anni: ‘Io lo amo’, cos’è successo (Di sabato 23 gennaio 2021) A chiamare la trasmissione di C’è Posta per Te è Lisa: vediamo nel minimo dettaglio la sua storia e, soprattutto, com’è andata a finire. Sembrerebbe proprio che per la terza puntata di C’è Posta per Te, Maria De Filippi abbia pensato a tutto nei minimi dettagli. Non soltanto perché gli ospiti di questa sera, Sabato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 23 gennaio 2021) A chiamare la trasmissione di C’èper Te è: vediamo nel minimo dettaglio la sua storia e, soprattutto, com’è andata a finire. Sembrerebbe proprio che per la terza puntata di C’èper Te, Maria De Filippi abbia pensato a tutto nei minimi dettagli. Non soltanto perché gli ospiti di questa sera, Sabato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

MediasetTgcom24 : A 'C'è Posta per Te' ospiti Can Yaman e Michele Riondino #c'èpostaperte - reportrai3 : Di fronte all’ingresso principale di Poggioreale c’è “L’Angolo della Libertà”. Il bar durante l’ultimo lockdown ri… - BeaSolete : RT @CanYamanNews: C’è Posta per Te?????? ? #CanYaman - BimbeMaria : Anche al Senato abbiamo tutto registrato come la signora di c’è posta per te... #CePostaPerTe #mariadefilippi… - Uovo_Leopoldo : Con tutti questi tradimenti, 'C'è posta per te' sta diventando 'C'È CORNA PER TE'?????? #CePostaPerTe -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta «C’è posta per te», un contenitore di tutta la poetica defilippiana Corriere della Sera