Can Yaman a C'è Posta per Te per fare una sorpresa commovente, Maria De Filippi: 'Riusciamo a contenerci?' (Di sabato 23 gennaio 2021) Fan in delirio a C'è Posta per Te davanti a primo ospite della serata. Maria De Filippi arriva a chiedere con la consueta ironia un contegno al pubblico in studio. 'Riusciamo a contenerci?', dice ... Leggi su leggo (Di sabato 23 gennaio 2021) Fan in delirio a C'èper Te davanti a primo ospite della serata.Dearriva a chiedere con la consueta ironia un contegno al pubblico in studio. '?', dice ...

WittyTV : Noi non vediamo l’ora che arrivi stasera: Can Yaman sarà ospite della terza puntata di #CePostaPerTe ?? - trash_italiano : Questo tweet è per te che hai assistito a storie di corna, di amori perduti, di figli abbandonati e di anziani arzi… - MediasetTgcom24 : A 'C'è Posta per Te' ospiti Can Yaman e Michele Riondino #c'èpostaperte - Giusepp09294279 : RT @FiloColace: Pentitevi bestie! lo avete aggredito per puri egoismo e questo è lui, questo è Can Yaman! #CanYamanCePostaPerTe - Aferdit78355557 : @canemrise Mi dispiace sentire parla Can Yaman, che anche non nominato a nome di Ozge Gurel, o capito tutto che tra… -