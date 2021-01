Basket Serie A1 2020, Reggio Emilia-Trento 83-74: cronaca e tabellino (Di sabato 23 gennaio 2021) Reggio Emilia sconfigge Trento per 83-74 nel match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. I padroni di casa ritornano al successo dopo cinque sconfitte consecutive, situazione opposta invece per l’Aquila, che incassa la quinta sconfitta di fila. Primo tempo equilibrato, con la Reggiana che tuttavia ha preso il largo nel secondo tempo, giungendo anche sul +16. Il top scorer dell’incontro è Baldi Rossi con 16 punti, mentre Bostic e Taylor ne aggiungono rispettivamente 14 e 13. Per Trento il migliore è Williams con 20 punti, seguito da Luke Maye con 16 e Gary Browne con 12. RISULTATI E CLASSIFICHE IL tabellino Reggio Emilia – Trento 83-74 (17-16; 20-17; 28-18; ... Leggi su sportface (Di sabato 23 gennaio 2021)sconfiggeper 83-74 nel match valido per la diciassettesima giornata del campionato diA1/2021. I padroni di casa ritornano al successo dopo cinque sconfitte consecutive, situazione opposta invece per l’Aquila, che incassa la quinta sconfitta di fila. Primo tempo equilibrato, con la Reggiana che tuttavia ha preso il largo nel secondo tempo, giungendo anche sul +16. Il top scorer dell’incontro è Baldi Rossi con 16 punti, mentre Bostic e Taylor ne aggiungono rispettivamente 14 e 13. Peril migliore è Williams con 20 punti, seguito da Luke Maye con 16 e Gary Browne con 12. RISULTATI E CLASSIFICHE IL83-74 (17-16; 20-17; 28-18; ...

g_falcomata : ???? Stasera al PalaCalafiore l'esordio in serie A della Reggio Calabria Basket in carrozzina. Vero orgoglio reggino… - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Brescia 81-82 Serie A basket in DIRETTA: Bortolani show finale di fuoco in Emilia! - #Virtus… - AlexMuccini : @Teo__Visma Esistono nel calcio e nel basket delle squadre con cui ci si accoppia male, ecco a questo Milan l’Atala… - BasketCity_net : - AvvAngie84 : RT @g_falcomata: ???? Stasera al PalaCalafiore l'esordio in serie A della Reggio Calabria Basket in carrozzina. Vero orgoglio reggino! La ci… -