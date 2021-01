‘Amici 20’ | puntata del 23 01 21 | ospite Michele Bravi | Rosa Di Grazia vince la sfida | è ancora scontro tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini | Leonardo Lamacchia rischia l’eliminazione ma…

Leggi su isaechia

(Di sabato 23 gennaio 2021) Oggi pomeriggio è andata in onda una nuovadi Amici 20. Come già anticipato ieri,è statodellaper cantare il suo nuovo singolo. Maria De Filippi ha poi introdotto gli allievi nella gara vera e propria. Innanzitutto, Samuele Barbetta e Giulia Stabile si sono esibiti rispettivamente in una coreografia allegra e in una molto sensuale. Lo scopo di Veronica Peparini, loro maestra, era quella di portarli al di fuori della loro comfort zone. Missione compiuta perché entrambi si sono meritati un ottimo voto e la riconsegna della maglia. Si è passati poi sul fronte canto. Arianna Gianfelici ed Evandro Ciaccia sono stati i ragazzi meno votati nel televoto sugli inediti mentreha avuto la diretta Instagram con meno views. ...