sportli26181512 : Weah: 'Inter? No, il Milan tema la Juve. Maldini ha meriti enormi': Weah: 'Inter? No, il Milan tema la Juve. Maldin… -

Ultime Notizie dalla rete : Weah Inter

La Gazzetta dello Sport

L'ex milanista oggi presidente della Liberia in esclusiva: "I bianconeri vincono da nove anni". Poi ammette: "Da bambino tifavo per Platini" ...Il caso più lampante è quello di Alvaro Recoba, circa dieci anni all'Inter, con gol e colpi di classe geniali ... ma trovare spazio in un reparto offensivo dove agiscono Leonardo, Boban, Weah e ...