Ufficiale: Parma ecco Zagaritis (Di venerdì 22 gennaio 2021) Secondo colpo per la difesa del Parma in questa sessione invernale di calciomercato. I ducali, infatti, dopo il colpo Andrea Conti dal Milan ieri, hanno ufficializzato anche Vasileios Zagaritis. Classe 2001, il greco arriva a titolo definitivo dal Panathinaikos. Zagaritis, con il Parma, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 e sarà a disposizione di D’Aversa già per il match di campionato contro la Sampdoria. Ciao ragazzo, ready to welcome #Zagaritis to Parma pic.twitter.com/nLit8dIEJB — Kyle J. Krause (@Kyle J Krause) January 22, 2021 Foto:sito panathinaikos L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 22 gennaio 2021) Secondo colpo per la difesa delin questa sessione invernale di calciomercato. I ducali, infatti, dopo il colpo Andrea Conti dal Milan ieri, hanno ufficializzato anche Vasileios. Classe 2001, il greco arriva a titolo definitivo dal Panathinaikos., con il, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 e sarà a disposizione di D’Aversa già per il match di campionato contro la Sampdoria. Ciao ragazzo, ready to welcome #topic.twitter.com/nLit8dIEJB — Kyle J. Krause (@Kyle J Krause) January 22, 2021 Foto:sito panathinaikos L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

