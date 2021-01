Traffico Roma del 22-01-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazionein aumento su tutte le principali strade in ingresso in città code sulla diramazioneSud tra Torrenova e il raccordo anulare lungo la carreggiata interna del raccordo anulare dalla diramazioneSud allanina altri code sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale est segnalati i poi diversi incidenti in via Cerchiara via di Salone a Primavalle in via Cogoleto in prossimità di via Cairo Montenotte e su Viale Guglielmo Marconi all’altezza di Piazzale Edison proseguono poi i lavori lungo il viadotto della Magliana si viaggia su carreggiata ridotta all’altezza di via del Cappellaccio rallentamenti e code dal video con l’ Colombo verso Fiumicino e da viale Newton in direzione dell’EUR lavori anche su via della ...