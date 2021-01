Tg Politico Parlamentare | edizione del 22 gennaio 2021

Leggi su dire

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo 5 settimane scende sotto l’1 l’indice di contagio Rt in Italia e si attesta sullo 0,9. Un dato che è con ogni probabilità l’effetto delle chiusure natalizie disposte dal governo. La buona notizia non dovrebbe comunque alterare le fasce nelle varie regioni. Lombardia, Veneto e Sicilia resteranno in fascia rossa almeno fino alla fine della prossima settimana, salvo pronunciamenti in direzione opposta del Tar lombardo. Il tribunale lunedì si pronuncerà sul ricorso presentato dalla giunta di Attilio Fontana per riportare la regione in fascia arancione. Intanto, a dirimere dubbi e perplessità sulle restrizioni dell’ultimo dpcm, arrivano le faq del governo. Per quel che riguarda il ricongiungimento con il proprio partner, queste ultime specificano che è necessario essere coniugi o conviventi. CRISI DI GOVERNO, RIAPERTE LE TRATTATIVE CON RENZI