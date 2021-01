Svelato Resident Evil Village | quando esce e prime info sul gioco horror

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Le ultime ore sono state tutto un fermento di novità per gli appassionati di videogiochi del genere. E il motivo è uno solo:. Per quanto manchi il riferimento alla numerazione ufficiale della serie, siamo in tutto e per tutto di fronte all’ottavo capitolo del franchise. E la testimonianza arriva daloperato col titolo stesso, nel quale lelettere di “” assumono la forma dell’8 (VIII) romano. Sarà un episodio all’insegna della continuità quello che si profila all’orizzonte. E il primo assaggio concesso dal team di sviluppo permette di avere una panoramica piuttosto esaustiva dei contenuti. Un pacchetto che sembra destinato a brillare di luce propria tanto per la quantità di elementi quanto per la qualità degli ...