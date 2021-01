Rugani – Lazio: spunta il nome del difensore (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il mercato di riparazione potrebbe essere un’ottima occasione per la Lazio per rinforzare la propria rosa. I biancocelesti riportano ormai da diverso tempo problemi in difesa. Ora più che mai. Luiz Felipe è out a causa di un intervento alla caviglia e Inzaghi deve quindi pensare ad un giocatore che possa sostituirlo. I vertici della società hanno vagliato anche il mercato degli svincolati nel quale era di loro gradimento S?krat?s. Nelle ultime ore a Formello circola il nome di Danilo Rugani, ex Juventus. S?krat?s: il difensore che piace alla Lazio Rugani potrebbe essere il profilo giusto per la Lazio? In molti pensano proprio di sì. Il difensore di Lucca classe 1994 ha esperienza sia in Serie A che in Europa. Il suo curriculum potrebbe ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il mercato di riparazione potrebbe essere un’ottima occasione per laper rinforzare la propria rosa. I biancocelesti riportano ormai da diverso tempo problemi in difesa. Ora più che mai. Luiz Felipe è out a causa di un intervento alla caviglia e Inzaghi deve quindi pensare ad un giocatore che possa sostituirlo. I vertici della società hanno vagliato anche il mercato degli svincolati nel quale era di loro gradimento S?krat?s. Nelle ultime ore a Formello circola ildi Danilo, ex Juventus. S?krat?s: ilche piace allapotrebbe essere il profilo giusto per la? In molti pensano proprio di sì. Ildi Lucca classe 1994 ha esperienza sia in Serie A che in Europa. Il suo curriculum potrebbe ...

