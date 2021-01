Roma: giocatori chiedono reintegro di Gombar e Zubiria (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma nel caos dopo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia contro lo Spezia, sconfitta resa ancora più umiliante dall’errore commesso con i cambi. La panchina giallorossa ha infatti effettuato il sesto cambio durante i tempi supplementari quando il regolamento ne prevede al massimo cinque. A pagare sono stati il team manager Gianluca Gombar e il Global Sport Officer Manolo Zubiria. Calciatori chiedono di reintegrare Gombar e Zubiria Gombar è stato ritenuto dai Friedkin responsabile di un errore che ha causato un grave danno d’immagine al club. I giocatori della Roma però non concordano e sostengono che l’errore sia da considerarsi condiviso. Nessuno dello staff si è infatti opposto al cambio, nonostante Pellegrini avesse ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 22 gennaio 2021)nel caos dopo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia contro lo Spezia, sconfitta resa ancora più umiliante dall’errore commesso con i cambi. La panchina giallorossa ha infatti effettuato il sesto cambio durante i tempi supplementari quando il regolamento ne prevede al massimo cinque. A pagare sono stati il team manager Gianlucae il Global Sport Officer Manolo. Calciatoridi reintegrareè stato ritenuto dai Friedkin responsabile di un errore che ha causato un grave danno d’immagine al club. Idellaperò non concordano e sostengono che l’errore sia da considerarsi condiviso. Nessuno dello staff si è infatti opposto al cambio, nonostante Pellegrini avesse ...

