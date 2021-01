Rom tagliano gli alberi del parco e gli danno fuoco, scempio a Milano. L’ira dei residenti (Di venerdì 22 gennaio 2021) «Dopo lo scempio, il degrado, la spazzatura, adesso tagliano gli alberi per scaldarsi, per fare legna da mettere nelle stufe». Siamo a Milano, al campo rom di via Vaiano Valle 41, ai confini del parco Sud. I residenti segnalano il nuovo scempio: all’incrocio con via dell’Assunta, i cittadini hanno visto i rom arrivare col furgone, tagliare tronchi di una trentina di centimetri di diametro, caricarli e portarli al campo”. Tempo fa i nomadi avevano smembrato anche la staccionata accanto alla pista ciclabile che porta al parco della Vettabbia. Il reportage di Libero è inquietante. Rom tagliano gli alberi del parco «Dalla finestra li ho visti uscire con carrelli della spesa e motoseghe, andare verso ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 22 gennaio 2021) «Dopo lo, il degrado, la spazzatura, adessogliper scaldarsi, per fare legna da mettere nelle stufe». Siamo a, al campo rom di via Vaiano Valle 41, ai confini delSud. Isegnalano il nuovo: all’incrocio con via dell’Assunta, i cittadini hanno visto i rom arrivare col furgone, tagliare tronchi di una trentina di centimetri di diametro, caricarli e portarli al campo”. Tempo fa i nomadi avevano smembrato anche la staccionata accanto alla pista ciclabile che porta aldella Vettabbia. Il reportage di Libero è inquietante. Romglidel«Dalla finestra li ho visti uscire con carrelli della spesa e motoseghe, andare verso ...

ANNAQuercia : Vaiano Valle: 'Rom tagliano alberi per scaldarsi con le stufe. Segata anche la staccionata della ciclabile'. Video - il_brigante07 : - MariMario1 : RT @claudio_2022: Vaiano Valle: 'Rom tagliano alberi per scaldarsi con le stufe. Segata anche la staccionata della ciclabile'. Loro posso… - Lella67811668 : RT @claudio_2022: Vaiano Valle: 'Rom tagliano alberi per scaldarsi con le stufe. Segata anche la staccionata della ciclabile'. Loro posso… - Marc852835993 : RT @claudio_2022: Vaiano Valle: 'Rom tagliano alberi per scaldarsi con le stufe. Segata anche la staccionata della ciclabile'. Loro posso… -