Piazza di spaccio via Archeologia, quattro arresti durante controlli (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma – Nel corso di mirati servizi finalizzati alla repressione dei reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti nella nota "Piazza" di spaccio di Via dell'Archeologia, nel quartiere Tor Bella Monaca, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato quattro persone e denunciata in stato di liberta' una quinta all'Autorita' Giudiziaria, per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Nello specifico, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati, durante un servizio di osservazione, hanno individuato una donna che, supportata da due complici, un uomo e una donna, con il compito di "palo", cedeva cocaina. I tre, una volta bloccati dai Carabinieri sono stati perquisiti e trovati in possesso di 11 involucri contenenti ...

