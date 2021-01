Permessi di soggiorno in cambio di denaro e regali: in manette una poliziotta e il marito (Di venerdì 22 gennaio 2021) Parma, 22 gen – Concedevano Permessi di soggiorno «agevolati» in cambio di soldi e regali. Una storia che intreccia pubblici ufficiali corrotti e business dell’immigrazione ci arriva da Parma. La Polizia di Stato ha attuato una ordinanza cautelare del GIP Mattia Fiorentini su richiesta della magistratura inquirente in danno di dodici persone, di cui due italiani, tutte e a vario titolo coinvolte in un giro di corruzione, mazzette e agevolazione di pratiche legate alla immigrazione. Lo riporta la Gazzetta di Parma. A capo della organizzazione un quarantunenne di nazionalità indiana, per il quale è stata disposta la carcerazione, mentre ai domiciliari sono stati posti un’assistente capo della Polizia di Stato cinquantaseienne, in servizio proprio presso l’Ufficio Immigrazione della città emiliana e il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Parma, 22 gen – Concedevanodi«agevolati» indi soldi e. Una storia che intreccia pubblici ufficiali corrotti e business dell’immigrazione ci arriva da Parma. La Polizia di Stato ha attuato una ordinanza cautelare del GIP Mattia Fiorentini su richiesta della magistratura inquirente in danno di dodici persone, di cui due italiani, tutte e a vario titolo coinvolte in un giro di corruzione, mazzette e agevolazione di pratiche legate alla immigrazione. Lo riporta la Gazzetta di Parma. A capo della organizzazione un quarantunenne di nazionalità indiana, per il quale è stata disposta la carcerazione, mentre ai domiciliari sono stati posti un’assistente capo della Polizia di Stato cinquantaseienne, in servizio proprio presso l’Ufficio Immigrazione della città emiliana e il ...

