Norvegia | banca centrale lascia tassi invariati

(Teleborsa) – Come atteso, la Norges Bank ha lasciato invariati i tassi d'interesse della Norvegia sullo zero dopo averli tagliati a sorpresa di 25 punti base lo scorso maggio. Si tratta di una decisione presa all'unanimità dal Monetary Policy and Financial Stability Committee. e che incontra le aspettative degli analisti. Secondo il Governatore Øystein Olsen il costo del denaro verrà mantenuto "calmo" fino a quando non ci saranno chiari segnali che le condizioni dell'economia si stanno normalizzando.

