"Non ho l'autorevolezza per parlare di Mes", ma lo fa comunque. Obiettivo-Selvaggia: gettare fango sulla Lombardia | Video (Di venerdì 22 gennaio 2021) Quest'anno, a PiazzaPulita di Corrado Formigli su La7, l'ospite fissa è Selvaggia Lucarelli. Dunque, ci tocca sentirla pontificare su tutto e il contrario di tutto. Mes compreso. Ed è curioso il fatto che dica la sua dopo aver premesso che "io non ho l'autorevolezza per parlare di Mes. Vorrei che fosse chiaro che la maggior parte degli italiani non hanno formazione né autorevolezza per parlare di Mes. Certo, posso farmi delle idee", rimarca. Insomma, ne sa poco e nulla, ma comunque dice la sua. E così eccolo, il parere della Lucarelli: "Posso ritenerla sicuramente, come dice Matteo Renzi, una stampella. E posso ritenere che non sia necessaria: il problema della sanità non si può coprire con una copertura biennale. Noi abbiamo un problema di riprogrammazione totale della nostra sanità, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Quest'anno, a PiazzaPulita di Corrado Formigli su La7, l'ospite fissa èLucarelli. Dunque, ci tocca sentirla pontificare su tutto e il contrario di tutto. Mes compreso. Ed è curioso il fatto che dica la sua dopo aver premesso che "io non ho l'perdi Mes. Vorrei che fosse chiaro che la maggior parte degli italiani non hanno formazione néperdi Mes. Certo, posso farmi delle idee", rimarca. Insomma, ne sa poco e nulla, madice la sua. E così eccolo, il parere della Lucarelli: "Posso ritenerla sicuramente, come dice Matteo Renzi, una stampella. E posso ritenere che non sia necessaria: il problema della sanità non si può coprire con una copertura biennale. Noi abbiamo un problema di riprogrammazione totale della nostra sanità, ...

SoniaLaVera : RT @Libero_official: Controsenso-#Lucarelli a #PiazzaPulita: dice di non avere l'autorevolezza per parlare di #Mes eppure lo fa comunque. P… - pirpan : @Libero_official solo su quello non ha autorevolezza? - politicaal2G : RT @Libero_official: Controsenso-#Lucarelli a #PiazzaPulita: dice di non avere l'autorevolezza per parlare di #Mes eppure lo fa comunque. P… - Libero_official : Controsenso-#Lucarelli a #PiazzaPulita: dice di non avere l'autorevolezza per parlare di #Mes eppure lo fa comunque… - 2631925 : RT @kapav65: L'autorevolezza non si sposta da un campo del sapere a un altro: un ottimo ricercatore scientifico può dire castronerie econom… -

Ultime Notizie dalla rete : Non autorevolezza Selvaggia Lucarelli a PiazzaPulita: "Non ho l'autorevolezza per parlare di Mes". Ma lo fa lo stesso. Perché? Per attaccare la Lombardia Liberoquotidiano.it Cresce la sfiducia verso chi dovrebbe guidarci

Tutte le emergenze si ammassano indistinte e irrisolte, e si registra un ulteriore passo avanti nell’unico distanziamento dannoso in tempi di pandemia: quello tra i rappresentati e i rappresentanti, t ...

Se vuole andare avanti, il Governo deve avere più ambizioni

Sono giornate complicatissime per il governo Conte.Lo spettacolo che è andato in onda in occasione della fiducia al Senato non ha giovato, e molto insistenti sembrano essere i tentativi del ...

Tutte le emergenze si ammassano indistinte e irrisolte, e si registra un ulteriore passo avanti nell’unico distanziamento dannoso in tempi di pandemia: quello tra i rappresentati e i rappresentanti, t ...Sono giornate complicatissime per il governo Conte.Lo spettacolo che è andato in onda in occasione della fiducia al Senato non ha giovato, e molto insistenti sembrano essere i tentativi del ...